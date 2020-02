Catanzaro, il 18 febbraio iniziativa di Anm e Consulta

Domani a Catanzaro iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati e della Corte Costituzionale. L'Auditorium Casalinuovo ospiterà la proiezione del docufilm ''Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri''. Sette giudici della Consulta incontrano i detenuti di sette Istituti penitenziari italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce sezione femminile. Per la prima volta dalla sua nascita, nel 1956, la Corte Costituzionale decide di entrare in carcere. Il film è il racconto di quell'incontro. Alla proiezione interverrà la presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. Prima della proiezione, gli indirizzi di saluto del presidente dell'Anm Luca Poniz e della presidente della Ges Anm di Catanzaro Giovanna Mastroianni; l'introduzione è affidata a Donatella Stasio, responsabile della comunicazione della Corte Costituzionale. A seguire la riflessione con la presidente Cartabia, il professor Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale all'Università Roma Tre; il segretario dell'Anm Giuliano Caputo e la vice presidente dell'Anm Alessandra Salvadori. Parteciperanno i docenti e gli studenti degli istituti superiori e della facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro.

Dettagli Creato Lunedì, 17 Febbraio 2020 16:27