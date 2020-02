Catanzaro, i Maestri del Lavoro premiati dalla Camera di Commercio

È giunta alla decima edizione la cerimonia di premiazione che la Camera di Commercio di Catanzaro ha promosso per celebrare con un attestato di benemerenza i Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito del Lavoro.

La premiazione, che si è tenuta presso la sala convegni dell'Ente camerale, è stata introdotta dalla vice-presidente della CCIAA di Catanzaro Tommasina Lucchetti: «Sono onorata di essere qui oggi a rappresentare la Camera di Commercio nel celebrare il merito del lavoro perché la è questa la sede che quotidianamente opera per sostenere il lavoro in tutte le sue forme. Oggi conferiamo un piccolo ma significativo riconoscimento che serve a ricordare quanto l'abnegazione e il sacrificio nel lavoro siano qualità di pregio grazie alle quali ognuno di noi può contribuire all'evoluzione sociale ed economica della comunità nonché ad essere di esempio per le nuove generazioni. Ahimè, viviamo tempi in cui proprio alle nuove generazioni è spesso impedito di mettere a disposizioni del mercato del lavoro le proprie capacità e le proprie idee ed è su questo che abbiamo il dovere di confrontarci e trovare soluzioni».

L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Federazione Maestri del Lavoro d'Italia. Erano presenti il console regionale e consigliere nazionale Francesco Saverio Capria, il vice-console regionale e console di Crotone Tommaso Lumare, il console Vibo Valentia Rosario Paolì, quello di Cosenza Roberto De Napoli e quello di Catanzaro Giusto Laugelli, Lucia Bellassai, membro della Commissione nazionale Scuola-Lavoro e Sabrina Annamaria Idà, membro della Commissione nazionale gestione fondi dei Maestri del Lavoro.

Durante la manifestazione sono stati premiati con un attestato anche i Maestri del Lavoro che nell'anno appena concluso hanno raggiunto diversi traguardi nell'anzianità di iscrizione alla Federazione. Tra questi, consegnato il premio alla memoria a Rinaldo Raffaele, Maestro del Lavoro insignito della Stella al Merito nel 1979.

ELENCO DEI PREMIATI

Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito nel 2018: Sondra Bellisario, Salvatore Bulotta, Salvatore Cristofaro, Salvatore Gariano, Giuseppe Lamanna, Salvatore Marullo, Domenico Portaro, Alfonso Prunestì.

Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito nel 2019: Antonio Bulotta, Giuseppe Egiziano, Raffaele Guzzi, Marcello Murone, Luigi Orlanduccio, Innocenzo Raspa, Antonio Sirianni, Elio Tinello, Luigi Vallone.

Per l'anzianità di appartenenza, sono stati premiati:

Oltre un decennio: Francesca Cuccunato, Vincenzo Guariglia, Maria Iofalo Mazza, Antonio Lepre, Giovanna Luciani Iamundo, Laura Macrì e Giovanna Rania Benincasa.

Oltre un ventennio: Adriana Fodero, Bianca Mauro, Giuseppe Misuraca e Francesco Spinocchio

Oltre un quarantennio (alla memoria): Rinaldo Raffaele.