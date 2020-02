Centro di Neurogenetica di Lamezia Terme (Cz), Tansi: "Da Santelli lacrime di coccodrillo"

Fanno rabbia le lacrime di coccodrillo della neo eletta governatrice Santelli, che da deputata della Repubblica, esponente di spicco delle forze di centrodestra, e da Vicesindaco di Cosenza, ha ignorato del tutto il problema, non facendone cenno nella recente campagna elettorale, ed ora si limita ad indignarsi". Lo scrive Carlo Tansi, leader del movimento Tesoro Calabria, a proposito del Centro Regionale di Ricerca Neurogenetica che rischia la chiusura. "Da oltre 6 mesi, infatti, non vengono evase le richieste di rimborso a titolo di funzionamento presentate dall'Associazione Ricerca Neurogenetica Onlus, che non può pagare i propri collaboratori ed è stata costretta a fermare le attività di laboratorio", e ciò, aggiunge Tansi, "avrà gravi ripercussioni sia sull'eccellente livello assistenziale fino ad oggi assicurato a migliaia di pazienti sia sul piano occupazionale; infatti dal 1° marzo saranno disoccupati 10 persone tra assistenti sociali, biologi, psicologi e altre figure specialistiche che avevano 5 contratti a tempo indeterminato e 5 a partita Iva. Tutto ciò accade perché la Regione non ha ancora erogato la somma di 500.000 euro prevista nel bilancio 2019; un altro fiore all'occhiello dalla sciagurata gestione del centrosinistra regionale e dei commissari governativi".

Dettagli Creato Venerdì, 14 Febbraio 2020 20:23