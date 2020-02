Lamezia Terme (Cz), "Il favoloso Gianni": l'esperienza di Rodari al Civico Trame

500 giovanissimi studenti di 20 classi delle scuole primarie di primo grado del lametino, accompagnati da 40 insegnanti, per oltre 60 ore di visite guidate arricchite da letture ad alta voce, introduzione all' arte di ideare e scrivere un libro e laboratori di creatività, un percorso entusiasmante che ha visto anche la partecipazione di numerosissime famiglie.

Questo il bilancio provvisorio dell'esposizione murale in ventuno pannelli di Civico Trame "Il favoloso Gianni", inaugurata lo scorso 27 dicembre, eccezionalmente prorogata fino al 15 febbraio e che si concluderà con un evento tematico per celebrare al meglio la ricorrenza del centenario della nascita di Gianni Rodari, "Favole a rovescio" in programma nel pomeriggio di sabato 15 febbraio a partire dalle ore 16.30.

Per l'occasione sarà possibile visitare la mostra (dalle 16.30 alle 17.30) e cimentarsi in un inedito laboratorio di scrittura creativa ispirato alle tecniche di Rodari (dalle 17.30). E ovviamente, letture a volontà!

Le attività saranno curate dalle volontarie del Servizio Civile, Giulia, Lucia e Valeria, che in questi mesi hanno accompagnato i bambini che hanno inondato con gioia il Civico Trame, apprezzando la lettura libera dei libri messi a disposizione, espressione di una passione, quella per la carta stampata, tutta da coltivare e ancora possibile.

Ad oltre quarant'anni di distanza, i testi di Rodari sono senza tempo e coinvolgono intere generazioni, offrendo spunti per riflettere, fantasticare, creare, scovare nuovi significati nelle parole ed esplorare pluralità di punti di vista e sguardi.

Il gioco è diventato così strumento di crescita e apprendimento, passando attraverso temi di grande valore civile e sociale: i piccoli visitatori hanno fatto esperienza del concetto di democrazia e civiltà, e di princìpi come il rispetto e la pace, sempre partendo dalla capacità creativa di usare le parole per costruire pensieri, e senza perder di vista l'importanza dell'educazione alla lettura.

Si ringraziano il C.G.D., Coordinamento Genitori Democratici, Paola Rodari e l'editore Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni per la fornitura delle immagini. La collezione infatti, originariamente realizzata negli anni '80 e contenente i suoi scritti originali illustrati da Paola Rodari, è concessa dal Coordinamento Genitori Democratici (ONLUS fondata nel '76 da Marisa Musu e Gianni Rodari) in occasione del primo centenario della sua nascita.

Le iniziative sono inserite nell' ambito delle attività di promozione culturale della Fondazione Trame e della Biblioteca "G. Siani" del Civico Trame, punto di biblioteca diffusa - rete del Sistema Bibliotecario Lametino.

La partecipazione all' evento conclusivo "Favole a rovescio" in programma nel pomeriggio di sabato 15 febbraio a partire dalle 16.30 è libera, consigliata a bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati dai propri genitori. Per prenotarsi è necessario inviare un messaggio whatsapp al numero +39 329.0566908 o e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nome del bambino ed età.