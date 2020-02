Calcio, la Vigor Catanzaro vince il campionato con la juniores regionale

Con una cavalcata straordinaria la Vigor Catanzaro stravince, con due giornate di anticipo, il proprio girone per quel che concerne là Juniores regionale ed approda con pieno merito alla fase finale . I ragazzi cari al presidente Armando Cammisecra sono riusciti nell'impresa di superare compagini ben più attrezzate per la vittoria finale e con tanto spirito di sacrificio hanno centrato un obiettivo importante e non certo preventivato ad inizio stagione. Tra le delusioni di questo girone sicuramente lo Sporting Catanzaro lido , compagine che milita in promozione e dalla quale ci si aspettava sicuramente un torneo di ben altro livello rispetto al penultimo posto attuale ( quando mancano ancora due giornate alla fine ) e la Virtus Academy Soverato che nonostante la fusione con il Catanzaro lido non è riuscita ad ergersi a protagonista attestandosi , sempre a due giornate dalla fine al quartultimo posto in graduatoria . Grande la soddisfazione di mister Vito Sama':" devo ringraziare tutti i ragazzi per l'impegno profuso e tutto il mio staff da Pietro Bronzino a Massimo Papaleo per la collaborazione fornita durante tutta la stagione : è stata una corsa - continua il mister - senza esclusione di colpi con derby agguerriti e partite impegnative su ogni campo da gioco ma la nostra voglia di emergere è stata superiore a tutto; adesso affronteremo le fasi finali con tanta serenità , affronteremo la vincente dei play off del girone C , probabilmente una tra Ciro' Marina e Sersale, e cercheremo di farci trovare pronti sia dal l'unto di vista mentale c h fisico atletico". La Vigor Catanzaro insomma dopo i buoni campionati regionali che sta svolgendo con i Giovanissimi e gli Allievi ( a proposito molte novità positive in tal senso ci saranno a partire dal primo luglio) si conferma anche con l'under 19 fucina di molti talenti sempre pronta a lavorare nell' esclusivo interesse dei propri tesserati.

