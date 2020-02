Riforma della prescrizione, venerdì il dibattito a Lamezia organizzato da Italia Viva

Il prossimo 14 febbraio alle 18 presso la sala dell'Università A. Macagno (Palazzo Furci), Italia Viva Lamezia Terme organizza un evento sul tema della prescrizione. Un dibattito su un argomento di grande attualità per capire cos'è, come funziona, quali modifiche sono intercorse e di cosa si sta discutendo proprio in queste giornate in Parlamento. Ai relatori, Italia Viva Lamezia Terme – si legge in una nota del partito - porge un sentito ringraziamento per aver accettato l'invito a partecipare, arricchendo il dibattito con la loro esperienza e la loro competenza.

Con questo evento – è scritto ancora nella nota di Iv - vogliamo inaugurare un ciclo di dibattiti che pongano al centro le tematiche, locali e nazionali, discusse nel loro merito, con speaker autorevoli, coinvolgendo i presenti, dei quali eventuali interventi saranno graditissimi.

Un format di dibattito dai toni pacati, moderati e che faccia leva sulle competenze degli invitati e sulla curiosità e coinvolgimento degli intervenuti. Un luogo, quindi, dove poter parlare, confrontarsi, proporre.