Catanzaro: interruzione idrica in via Torrazzo, via Fiume e via Nazionale

Per un'improvvisa rottura sulla rete idrica a servizio della zona è stata interrotta l'erogazione dell'acqua potabile in via Torrazzo, via Fiume e via Nazionale.

Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti del Comune di Catanzaro specificando che i lavori di riparazione sono già cominciati e verranno completato entro le ore 16 di oggi. La normalizzazione dell'erogazione dovrebbe pertanto avvenire durante la serata.

Dettagli Creato Mercoledì, 12 Febbraio 2020 10:26