Il Chiostro Caffè Letterario, in collaborazione con la coppia di danzatori Francesco Nicastro e Celeste Iiritano, organizza un corso di Tarantella Calabrese e Pizzica Salentina.

La prima lezione di prova, aperta a tutti e ad ingresso completamente gratuito, si terrà Giovedì 13 febbraio, dalle ore 19:30, presso la sala multimediale del Chiostro.

Francesco Nicastro (reggino) e Celeste Iiritano (catanzarese) da anni si occupano del recupero delle tradizioni popolari e coreutiche, proponendo corsi, stage e seminari su tutto il territorio nazionale. In particolare sono esperti di danze tradizionali calabresi e pugliesi, nello specifico dell'area bassa della Calabria e del Salento, insegnando ai partecipanti ai corsi i passi, le gestualità, le movenze e la funzione sociale della Tarantella Calabrese e della Pizzica Salentina.

Gli incontri prevedono l'aspetto culturale delle due danze, oltre a quello pratico con suonatori della tradizione in sala.

Celeste Iiritano è una cantante-danzatrice di musica popolare calabrese e salentina. Sin da giovanissima l'interesse per il canto tradizionale viene affiancato dall'amore per le danze tradizionali del Sud Italia e dalla passione per il tamburo, strumento cardine della tradizione popolare. Vanta numerose esperienze e collaborazioni con diversi artisti del panorama musicale popolare della Calabria e non solo. Ha collaborato con diversi gruppi di musica popolare salentina, ha rappresentato la Calabria con il suo gruppo popolare "Suoni e Danze Tradizionali del Sud", ha inciso due cd negli anni 2007-2009, rispettivamente "Folk-Liscio e Allegria" e "Donna Candia". Tra i tanti stage e seminari, anche fuori paese, si ricordano: Cariati, a un gruppo di settantasei studiosi norvegesi, tenuto in lingua inglese; Uggiano la Chiesa in Salento, alla festa del pane e dell'olio 2013; Crotone, corso di sei mesi presso il teatro "La Maruca"; Badolato, stage di cinque giorni in occasione del noto festival "Tarantella Power"; Lamezia Terme, corso di tre mesi presso Villa Arzilla; Catanzaro, corso di sei mesi presso il Centro Polivalente Comunale. Celeste da qualche anno recita anche in alcuni teatri calabresi che rappresentano opere in musical, nei ruoli di Mrs Brick per "La Bella e la Bestia" ed Esmeralda in "Notre Dame de Paris". Ha frequentando alcuni importanti stage tenuti dal noto performer Giò di Tonno, il quale dice di lei: "Celeste canta e incanta".

Francesco Nicastro è un abile danzatore di balli popolari del Sud, nello specifico la Tarantella. Il suo stile è inconfondibile per prestanza fisica, atletica e, soprattutto, gestuale.

Nel 2012 incontra Celeste Iiritano, con la quale avvia una lunga collaborazione, anche in qualità di armonicista nel gruppo di tradizione "Suoni e Danze Popolari del Sud".

I passi e le movenze che verranno insegnati ai partecipanti agli incontri riguarderanno anche le figure tipiche della coppia che danza al centro della "Rota", integrate da personalismi sempre in linea col tempo ternario e il ritmo inconfondibile della Tarantella Calabrese.