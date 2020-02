Vono (IV): "Ospedale Soverato (Cz) sia punto di riferimento"

"Continua l'attenzione sull'ospedale di Soverato. Dopo l'assegnazione dei fondi con contestuale autorizzazione dei lavori di messa in sicurezza per il punto nascita, momentaneamente sospeso, per cui si attende a breve il bando, l'attenzione si pone sul corretto collocamento dei fondi di edilizia sanitaria per un rinnovamento e una riqualificazione generale del nosocomio del basso Ionio." Lo afferma, in una dichiarazione, la senatrice di Italia viva Silvia Vono. "Assieme al commissario prefettizio Salvatore Gulli' e alla dottoressa Maria Carmela Lanzetta - continua la parlamentare - abbiamo visitato l'ospedale soffermandoci soprattutto nel reparto di Ginecologia, con il primario, dott. Giuseppe Leto, e la dottoressa Serena Del Negro, che hanno evidenziato, malgrado le difficolta', il trend positivo di risultati relativamente all' affluenza dell'utenza e all' efficacia delle prestazioni e dei servizi offerti. Abbiamo incontrato medici e personale paramedico per comprendere le necessita' e le potenzialita' di questo importante presidio. Il commissario Gulli', nel breve incontro avuto con il direttore sanitario, dotto Antonio Gallucci, e' stato interessato a discutere ed esaminare i possibili scenari di intervento in un panorama complessivo difficile a causa del blocco della Stazione unica appaltante regionale, che non puo' intervenire piu' sulle gare sopra soglia, e alle differenze di gestione tra le Aziende provinciali delle gare sotto soglia nonche' alla carenza di personale in relazione al quale influisce il blocco del turn over ed esaminato le idee progettuali, gia' in essere, che si dovranno approfondire in sinergia con gli uffici competenti affinche' questo presidio ospedaliero possa essere centro e punto positivo di riferimento per tutto il comprensorio".

Dettagli Creato Sabato, 08 Febbraio 2020 17:59