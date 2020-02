Camera commercio Catanzaro apre Biblioteca, 9 mila volumi

Oltre 9mila volumi, tra cui i preziosissimi "Statuti dell'arte della Seta", risalenti a piu' di 500 anni fa e documenti unici sulle attivita' economiche e produttive nei secoli scorsi: e' questo il patrimonio culturale custodito nella Biblioteca della Camera di Commercio di Catanzaro, inaugurata ufficialmente questa mattina, alla presenza del sottosegretario ai Beni e alle Attivita' culturali, Anna Laura Orrico. "L'apertura di una biblioteca come questa - ha sostenuto Orrico - e' un messaggio di speranza, soprattutto per una regione come la Calabria che presenta tante problematiche. Abbiamo un grande patrimonio colturale disseminato su tutto il territorio, ed e' una bellissima notizia quella di una Camera di Commercio che decide di creare uno straordinario presidio culturale qual e' una biblioteca, che contiene importanti documenti di carattere economico e giuridico e soprattutto preziosissimi volumi sulla seta, che e' una grande tradizione di questa citta'. Questa biblioteca - ha proseguito il sottosegretario ai Beni e alle Attivita' culturali - sara' aperta ai cittadini e consentira' loro di riscoprire la propria identita' culturale e quindi di costruire, sulla base di questa riscoperta, le direttrici per un futuro all'altezza delle proprie aspettative".

L'inaugurazione e' stata introdotta dal saluto del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi: "Oggi per noi - ha detto - e' un momento storico, mi auguro che la biblioteca camerale possa diventare un punto di riferimento per la diffusione della cultura. Il connubio tra la biblioteca e la storia di Catanzaro e' non solo naturale, ma anche determinante nella definizione degli obiettivi che vogliamo perseguire in tema di cultura e recupero delle tradizioni. Questa biblioteca inoltre a mio avviso riveste una valenza non solo per Catanzaro, ma per tutta la Calabria e per tutta l'Italia, perche' qui sono custoditi documenti storici che possono essere oggetto di ricerca, per questo - ha rilevato Rossi - puntiamo molto al coinvolgimento delle universita' e delle scuole". Il pezzo piu' "pregiato" che si potra' ammirare nella Biblioteca della Camera di Commercio, che sara' aperta al pubblico da lunedi', sono i "Capitoli Ordinationi et Statuti dell'Arte della Seta", il documento con il quale Carlo V istitui' a Catanzaro il Consolato dell'Arte della Seta e del quale l'ente camerale catanzarese aveva gia' promosso la pubblicazione nel 1880, prima del recupero e della donazione alla Camera di Commercio da parte di Cesare Sinopoli nel 1923. "Esporre i 'Capitoli Ordinationi et Statuti dell'Arte della Seta' - ha proseguito Rossi - non solo ci permette di restituire alla citta' un patrimonio storico inestimabile, ma anche di pensare ad esso come ad un punto di partenza per delineare nuovi e importanti progetti di sviluppo locale fondati sulle radici e le tradizioni di Catanzaro e del suo comprensorio". Ad accompagnare nel percorso della Biblioteca il sottosegretario Orrico e gli altri rappresentanti istituzionali presenti all'inaugurazione sono stati, infine, i due giovani, Sarah Procopio e Francesco Procopio, che per oltre un anno hanno svolto un paziente e capillare lavoro di catalogazione dello sterminato numero di volumi custoditi nell'ente camerale, e il segretario generale della Camera di Commercio, Stefania Celestino.