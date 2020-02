Lamezia Terme (Cz), condannato pusher per possesso di droga

Un uomo di 38 anni originario di Lamezia Terme ha patteggiato una pena a 20 mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di 4mila euro di multa perché trovato in possesso, l'estate scorsa, di 22 grammi di cocaina e un bilancino di precisione mentre era in procinto di partire con un pullman per la Svizzera. La droga, nascosta in uno zaino, era stata scovata da Argus, il cane antidroga.

