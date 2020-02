Catanzaro, San Leonardo: dal 10 al 24 febbraio divieto di sosta e transito in via purificato per manutenzione straordinaria rete fognaria

Da lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 7, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare nel tratto di via Purificato compreso dall'intersezione con via Nasi a via Barreca, nella zona nord di San Leonardo. L'ordinanza, emanata dalla Polizia locale, resterà in vigore fino alle ore 24 di lunedì 24 febbraio per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria.

Dettagli Creato Venerdì, 07 Febbraio 2020 15:04