Catanzaro, Gagliano: dal 10 al 24 febbraio divieto di sosta e transito in via Pane per manutenzione straordinaria rete fognaria

Da lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 7, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in via Pane, nel quartiere Gagliano. L'ordinanza, predisposta dal Comando di Polizia locale, sarà valida fino alle ore 24 di lunedì 24 febbraio e si è resa necessaria per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria a servizio della zona.

Dettagli Creato Venerdì, 07 Febbraio 2020 15:02