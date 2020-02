Il vescovo Schillaci in visita all'Istituto professionale per l'agricoltura e per odontotecnici di Lamezia Terme

Il Vescovo della diocesi di Lamezia Terme, S.E. Mons. Giuseppe Schillaci ha visitato l'istituto professionale per l'Agricoltura e per Odontotecnici di Lamezia Terme, facente parte dell'I.I.S. Costanzo di Decollatura. Nel campetto adiacente alla scuola, Il Vescovo ha incontrato gli alunni e, dopo un breve saluto, ha instaurato un dialogo rispondendo alle domande e raccontando alcuni ricordi della sua adolescenza. Nel salutarli li ha invitati ad avere fiducia nel futuro e ad agire sempre "con la mente e con il cuore". I ragazzi, entusiasti, hanno seguito e partecipato con interesse e al termine dell'incontro hanno tributato un lungo e caloroso applauso. Il Vescovo, accompagnato dal responsabile della sede, prof. Ing. Giuseppe Pugliano ha, poi, visitato i locali della scuola salutando i docenti e il personale presente, ricordando i suoi trascorsi di insegnante e sottolineando la missione e l'importanza della scuola per l'accoglienza e all'inclusione. Al termine della visita, gli alunni, entusiasti, hanno voluto salutare uno per uno il Vescovo e hanno chiesto di farsi tantissimi selfie. Il prof. Pugliano, dopo avere ringraziato la Prof.ssa Sabrina Lupis, che ha organizzato la visita, ha auspicato che il Vescovo possa trovare modo di ritornare a visitare la scuola ed ha dichiarato di avere conosciuto una persona umile e di grande umanità che ha dimostrato di conoscere i giovani riuscendo ad instaurare con loro, in poche batture, un dialogo intenso e coinvolgente.

Dettagli Creato Sabato, 01 Febbraio 2020 10:10