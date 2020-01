Ammendola (Lamezia Bene Comune): "Riqualificare parco Peppino Impastato"

"Il Parco Peppino Impastato simbolo non solo di un quartiere (in questo caso Scinà) ma è anche uno di quegli spazi aggregativi che sotto le giunte a guida centrosinistra ha rappresentato uno spazio verde che con tante iniziative negli anni è stato punto di riferimento di un intera città. Dal 2015 ad oggi con la prima amministrazione Mascaro e poi sotto la commissione straordinaria questo piccolo gioiello è stato abbandonato completamente, la partecipazione del comune al ripristino di questo spazio culturale e sociale , deve essere un must per far ripartire anche le periferie di questa città". Lo sostiene Marco Ammendola, Lamezia Bene Comune.

"Da cittadino lametino che abita nella zona del Peppino Impastato , invito gli assessori di riferimento ad occuparsi del ripristino del parco, perché ogni lametino merita uno spazio dove fare attività sportiva, culturale e sociale. La manutenzione ordinaria non è stata fatta , o fatta male, e il parco è stato lasciato all'incuria, al degrado e ai vandali. Come esponente politico inoltre sollecito un sopralluogo dell'area da parte del sindaco e dei consiglieri comunali per far capire a tutti lo stato attuale e mi auguro che si definisca al più presto una soluzione per la sua gestione, per far rifiorire un quartiere, il suo parco e l'intera città".