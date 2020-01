Catanzaro, Longo: “Partiti lavori di manutenzione straordinaria del plesso d’Errico”

"Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico D'Errico, in viale De Filippis, che interessano la copertura dell'edificio e i locali della palestra". Lo afferma l'assessore ai lavori pubblici, Franco Longo. "Gli interventi già in corso – prosegue – riguardano in particolare il tetto della struttura che ospita la scuola dell'infanzia al fine di ripristinarne la piena sicurezza e funzionalità. Inoltre, a seguito dei sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane e dei confronti periodici tenuti con la dirigenza scolastica, abbiamo inteso programmare ulteriori lavori di manutenzione riguardo al manto della palestra e agli spogliatoi che saranno restituiti alla comunità scolastica nella totale agibilità. L'attenzione dell'amministrazione Abramo sull'edilizia scolastica non si è mai arrestata e, anche nel caso della D'Errico, la volontà è quella di venire incontro, nei limiti delle nostre possibilità, alle richieste delle famiglie assicurando il nostro pronto intervento in caso di bisogno e mettendo a disposizione degli alunni spazi agevoli e adeguati allo svolgimento delle attività didattiche. I lavori di manutenzione – conclude Longo - si concluderanno a stretto giro e contribuiranno a migliorare l'efficienza e la sicurezza del plesso scolastico".

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Gennaio 2020 16:27