Giornata della Memoria, domani al Musmi iniziativa della Provincia di Catanzaro

Domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 10 nella sala convegni del Musmi si terrà la Giornata della Memoria organizzata dalla Provincia di Catanzaro. L'evento per non dimenticare è promosso dal Museo storico militare in collaborazione con la commissione pari opportunità. Alla giornata parteciperanno il dirigente del Musmi, Gregorio De Vinci, il coordinatore dell'Anpi Calabria, Mario Vallone, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, Maria Rita Calvosa. Durante l'evento che sarà introdotto e moderato da Donatella Soluri, presidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Catanzaro, interverranno Elena De Filippis, dirigente del Liceo classico "Galluppi", Francesca Bianco, dirigente del Liceo scientifico "Siciliani", i dirigenti degli istituti "Patari- Rodari" e "Manzoni Catanzaro Nord-Est", e Luigi Mariano Guzzo, docente dell'Università Magna Graecia.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'associazione culturale "Calabria in armi", con Dico e con l'associazione "Promocultura" diretta da Tommaso Rotella. La Giornata della memoria è un'occasione di commemorazione delle vittime dell'Olocausto e di riflessione sulla Shoah da condividere soprattutto con i più giovani. Gli studenti saranno infatti protagonisti dell'evento e presenteranno alcuni elaborati realizzati al termine di un profondo percorso di approfondimento e ricerca sul tema. L'iniziativa, per la sua valenza culturale, è patrocinata dall'Usr Calabria.