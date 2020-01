Lamezia Terme (Cz), De Biase: “Auguri al nuovo Governatore che entra di diritto nella storia come la prima donna al timone della Calabria”

"All'On. Iole Santelli, da Lametino, con poche sentinelle di stretta appartenenza territoriale, invoco un suo interessamento sul progetto della nuova aerostazione dell'aeroporto Lametino, giammai avviato, seppur programmato e finanziato della comunità europea perché ritenuto dalla stessa Unione europea un aeroporto strategico per tutto il mediterraneo e il sud Europa.

La Calabria insomma deve alzare la testa, e il Presidente Santelli ha la giusta esperienza e motivazione per farla rinascere".

Lo scrive Salvatore De Biase, Già Presidente del consiglio comunale Lamezia Terme.

"Oggi più che mai, ci sono tutte le condizioni per dare ad una terra ingiustamente denigrata e mai concretamente valutata per le potenzialità esistenti, le giuste opportunità di sviluppo in una programmazione di riscatto, dopo aver registrato che il Turismo è fermo, l'Agricoltura è mummificata, la rete ferroviaria vetusta, assieme all'autostrada, non da meno è la desertificazione industriale, con i pochi imprenditori lasciati soli, l'emigrazione culturale, con il crollo demografico, che assieme richiamano un sottosviluppo permanente.

Occorre inoltre, come immaginabile, intervenire con urgenza sulla depurazione, che si mostra allarmante, inefficace e che rende i nostri mari, troppo spesso sporchi, con rifiuti abbandonati ovunque, l'erosione delle coste, dove il mare rischia spesso di entrare nei paesi costieri, impianti sciistici come Lorica, che in pieno inverno, sono ancora chiusi "per neve".

Insomma il turismo in Calabria potrebbe essere fonte di economia e prospettiva; ovvero il nostro futuro, purtroppo però, a partire da quello invernale, non decolla, e quello estivo dura appena una ventina di giorni", quanto potenzialmente potrebbe durare 6 mesi incentivando il turismo estero.

La domanda dunque è: 800 chilometri di coste; tre parchi nazionali, (Pollino – Sila – Aspromonte - Serre) dovrebbero essere il settore trainante ed, invece, boccheggiano e risultano dormienti.

Come creare per la Calabria occasioni di sviluppo e occupazione?

La risposta al nuovo Governatore e al governo che verrà, che sicuramente raccoglierà la sfida per che saprà senz'altro sinergizzare con i comuni, a partire da Lamezia, porta della Calabria, per iniziare una nuova pagina per le giovani generazioni".