Il 29 gennaio a Catanzaro un seminario sul tema della vulnerabilità sismica

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, in collaborazione con Ingenio, Fibre Net e Stacec, ha organizzato per mercoledì 29 gennaio, a partire delle ore 9, presso la sede dell'Ordine in via Chimirri, il seminario dal titolo "Studio e miglioramento delle strutture esistenti in muratura in fase di quiete sismica ed in fase sismica".

L'evento, valido anche per la formazione professionale continua degli ingegneri, sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, Gerlando Cuffaro. A seguire il prof. Massimo Mariani relazionerà sul tema "Le azioni del sisma e la vulnerabilità degli edifici". Il seminario, che si si concluderà nel pomeriggio, avrà tra i suoi relatori anche Cosimo Alvaro (coordinatore Commissione strutturale AIST), Michele Vinci (Stacec), Cecilia Zampa e Allen Dudine. Due i momenti di networking previsti dal seminario: uno nel corso del panel antimeridiano, l'altro nel pomeriggio prima della relazione conclusiva di Mariani.

"L'impegno dell'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro a sostegno della formazione professionale continua dei nostri iscritti rimane forte e costante – spiega il presidente dell'Ordine, Gerlando Cuffaro – Nella società attuale e nel mercato di oggi, ogni professione necessita di aggiornamenti, approfondimenti, specializzazioni, nuove strategie e strumenti innovativi e, in tal senso, la professione ingegneristica è certamente tra quelle che devono puntare su una formazione eccellente per affrontare al meglio le nuove sfide e sapersi muovere all'interno di un quadro normativo in continua evoluzione".