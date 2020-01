Blitz della "Sardina" Cristallo al Comune di Catanzaro: "Vi dovete dimettere tutti, ci vuole dignità"

E accaduto tutto ieri, quando Jasmine Cristallo, referente calabrese delle "sardine", si è presentata al Comune di Catanzaro con l'intenzione di incontrare il sindaco Sergio Abramo. Nel percorso verso la stanza del Primo cittadino (con cui non ha parlato), si è imbattuta prima in un consigliere comunale, poi in un assessore, ai quali ha rivolto la sua richiesta: "Vi dovete dimettere tutti, ci vuole dignità. Il sindaco si deve dimettere, deve dare delle risposte". Subito dopo la "sardina" calabrese ha aggiunto: "Avete fatto dimettere le persone perbene". Cristallo è la compagna di Gianmichele Bosco, uno dei consiglieri dimessosi per via della risonanza mediatica avuta dall'inchiesta.

Dettagli Creato Giovedì, 23 Gennaio 2020 09:05