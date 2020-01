Catanzaro, furto in supermercato: scovato e denunciato autore

La polizia ha identificato, e denunciato, l'autore di un furto avvenuto pochi giorni fa in un supermercato di Catanzaro Lido. L'uomo, catanzarese di 38 anni, aveva rubato tre articoli per cellulare, infilandoseli nelle tasche del giubbotto per poi darsela a gambe. A tradirlo sono state le immagini del sistema di videosorveglianza, attraverso le quali gli agenti sono risaliti al colpevole.

Dettagli Creato Mercoledì, 22 Gennaio 2020 18:53