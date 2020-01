Gettonopoli a Catanzaro, Robbe (Pd): “Dimissioni consiglieri comunali? Dovevano farlo prima”

"E' triste quello che sta succedendo alla città capoluogo della Calabria. Al netto delle vicende giudiziarie, che verranno trattate nelle sedi, nei modi e nei tempi opportuni, dobbiamo constatare che 15 consiglieri si sono dimessi solo dopo il clamore mediatico generato da un talk show, mentre non avevano sentito il bisogno di farlo prima per rispetto ai catanzaresi e allo stesso ruolo che ricoprono". Lo dichiara Angela Robbe, candidata al Consiglio regionale della Calabria per il Pd. "Catanzaro merita una guida più attenta, più capace, più operosa e meno parolaia - ha aggiunto -, una vicenda così come è avvenuta la dice lunga sulla considerazione che riveste ormai la questione morale nell'agire di chi è chiamato a rappresentare il bene comune".

Dettagli Creato Martedì, 21 Gennaio 2020 20:02