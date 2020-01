Granato: "Crisi Catanzaro incide su campagna Santelli"

"Con le recentissime dimissioni dei consiglieri e degli assessori comunali catanzaresi di Forza Italia, il sindaco Sergio Abramo e' con le spalle al muro e non ha piu' credibilita' politica, il che pesa come un macigno per la campagna elettorale della candidata forzista alla presidenza regionale Jole Santelli, alle cui spalle si starebbero facendo, secondo i bene informati, patti diabolici". Lo afferma la senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali.

Dettagli Creato Martedì, 21 Gennaio 2020 16:30