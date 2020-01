Catanzaro, riparte la rassegna di Stand-Up Comedy “Ztl”: Luca Ravenna è il primo ospite

Giunge alla sua terza edizione e lo fa affogandoci in un mare di risate. E' ZTL , ZONA TRANSITORIAMENTE LIBERA, la prima rassegna di teatro contemporaneo e stand-up comedy a Catanzaro, promossa e organizzata dall'Associazione Confine Incerto. Ed è proprio l'introduzione della stand-up comedy nel programma la novità di quest'anno. La stand up comedy è una forma d'arte nata e sviluppatasi negli Stati Uniti che sta crescendo ora anche in Italia. La piattaforma di streaming Netflix ha spianato il terreno ampliando la sua offerta di serie tv e film con il nuovo genere di stand up comedy: one man show comici senza peli sulla lingua che affrontano in maniera dissacrante temi come il sesso , le droghe ma anche il razzismo e il sessismo. Totalmente politically scorrect, piene di doppi sensi ,parolacce e iperboli sono le stand up che i comedians, armati solo di microfono, portano davanti al pubblico dimostrando che è possibile un'altra comicità oltre quella del cabaret al quale siamo stati finora abituati.

Ora arriva anche a Catanzaro la prima rassegna itinerante di stand up comedy al sud Italia. Let's Comedy, questo il nome del circuito, organizzato da Rocketta booking in collaborazione con Aguilar, del quale sono entrati a far parte i ragazzi del collettivo ZTL Giorgia Boccuzzi, Emi Bianchi, Luigi Lacquaniti e Teresa Zumaglini. A inaugurare la nuova rassegna ZTL al Nuovo Supercinema di Catanzaro giovedì 23 gennaio alle ore 21.00 sarà Luca Ravenna, a cui seguiranno Saverio Raimondo, Velia Lalli e Michela Giraud . Per presentare le stand - up ZTL ha puntato sulle nuove leve, i promettenti Micol Costa e Francesco Battaglia, comedians in erba e talenti nostrani. Entrambi appassionati di teatro ed entrambi emigrati rispettivamente a Milano e Napoli, torneranno in terra natìa per colpirci con il loro black humour. Luca Ravenna, milanese di nascita ma romano d'adozione ha partecipato a due edizioni di Stand Up Comedy e a tre di CCN su Comedy Central. Scrive per la televisione, ha lavorato a Quelli che il calcio... (Rai2) e collabora con il collettivo The Pills.

ZTL esiste dal 2017 con la finalità di rivitalizzare il territorio urbano attraverso la trasmissione della cultura contemporanea e resiste grazie alla potente rete solidale e di microimpresa sul territorio che ha saputo creare e fidelizzare. Via XX Settembre è il quartier generale di ZTL, il cuore pulsante della città. E un cuore illuminato dal faro della cultura è il simbolo che i ragazzi hanno scelto per il loro collettivo, il simbolo della riappropriazione della movida nella sua accezione originaria.

____ BIGLIETTI ____

Biglietto singolo: € 8

Abbonamento 4 stand-up Comedy: € 25

I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita presso:

- Nuovo Supercinema, Via XX Settembre 18, Cz

____ INFO e PRENOTAZIONI ____

Data la ridotta disponibilità di posti è consigliata la prenotazione