"Aeroporto di Lamezia Terme, prospettive e sviluppo" è il titolo della conferenza stampa con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri e con l'ex vertice dello stesso dicastero, Danilo Toninelli, indetta a Lamezia Terme dal deputato M5S Giuseppe d'Ippolito e da Dariush Assadi, candidato del Movimento 5 Stelle alla carica di consigliere regionale della Calabria, nella circoscrizione Calabria Centro. Questo incontro con i giornalisti calabresi si terrà giovedì 23 gennaio: alle ore 15,30 nella sede lametina del Movimento 5 Stelle, in corso Nicotera al numero 19.

«L'aeroporto di Lamezia – anticipano D'Ippolito e Assadi – è centrale per la crescita della Calabria, come ripetiamo da anni. Ciononostante, la Regione, guidata prima dal centrodestra, poi dal centrosinistra, non ha saputo rilanciarlo né ha voluto scommettere sull'importanza di un ammodernamento dello scalo con nuovi investimenti e in una logica di sistema».

«Insieme al viceministro Cancelleri e all'ex ministro Toninelli – concludono D'Ippolito e Assadi – faremo il punto sulla situazione dell'aeroporto lametino e riassumeremo le nostre proposte per riqualificare questa infrastruttura essenziale e così determinare un forte sviluppo del territorio lametino e dell'intera regione».