Magorno e Covello: "Italia Viva è con Gratteri"

"Italia Viva è in piazza a Catanzaro, insieme a tanti Sindaci e a centinaia di cittadini per mostrare vicinanza e sostenere il procuratore Nicola Gratteri e tutte le persone che operano, quotidianamente, per la legalità che deve essere al centro di ogni nostra azione quotidiana. Grazie al lavoro del Procuratore Nicola Gratteri tanti calabresi hanno ritrovato la speranza per il futuro".

Così, in una nota il Sen. Ernesto a Magorno e l'On. Stefania Covello, presenti a Catanzaro alla manifestazione in sostegno di Nicola Gratteri.