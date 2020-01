"Tutti con Gratteri", il messaggio di Santelli: "Pieno sostegno al Procuratore, partiti non lo tirino per la giacca"

"Cari amici, con la vostra presenza a Catanzaro oggi testimoniate di stare dalla parte giusta. Ci avete messo la faccia, con quella dignità e quella fierezza di cui noi calabresi siamo capaci. Siete idealmente la migliore scorta, quella della società civile 'armata' della forza della legalità, che fa da scudo a un uomo delle istituzioni.

Il procuratore Nicola Gratteri sa di non essere solo e tocca oggi con mano la potenza del suo 'esercito', quello invincibile che non tace e non piega la testa ma invece parla e cammina a testa alta". Lo scrive Jole Santelli, candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra, in un messaggio inviato alla manifestazione organizzata a Catanzaro a sostegno del magistrato. "Sono anche io idealmente accanto a voi, ma non lo sono fisicamente -spiega Santelli- perché -com'è giusto che sia- questa manifestazione, come hanno specificato gli organizzatori, 'è priva di connotazioni ideologiche e politiche'. Se fossi stata un privato cittadino oggi avrei lottato per essere lì in prima fila e metterci la faccia ma la mia condizione di candidata alla presidenza della Regione CALABRIA impone -accogliendo la sollecitazione degli organizzatori e per evitare qualsiasi rischio di strumentalizzazione- di osservare rispettosamente la manifestazione da lontano". "Rivendico a maggior ragione in questa occasione un principio che la mia storia politica testimonia: il dottor Gratteri, come gli altri tanti magistrati che operano con grande serietà nel nostro territorio, non deve e non può essere tirato per la giacca dalle forze politiche, perché questo sarebbe il modo peggiore per sostenerlo".