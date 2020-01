Ordine dei medici di Catanzaro: "Solidarietà ai medici del Servizio di Urgenza-Emergenza"

"Il Servizio di Urgenza/Emergenza (SUEM 118) - afferma l'Ordine dei Medici di Catanzaro - rappresenta uno dei principali presidi funzionante H24 che svolge un ruolo indispensabile in favore dei cittadini tutti. Il lavoro di questi medici, già pesante per i contenuti di professionalità necessari e per lo stress, è reso ancor più disagevole dalle quotidiane minacce e violenze perpetrate nei loro confronti".

L'Ordine dei medici di Catanzaro esprime il proprio "sconcerto per la decisione di alcune ASP che mettono in dubbio le indennità spettanti a tali colleghi dagli attuali accordi negoziali. Si esprime la totale solidarietà nei confronti dei medici coinvolti e si invitano le autorità preposte in Regione e nelle Aziende a rimuovere tale stato di cose."