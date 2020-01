Il Comitato “Catanzaro stop 5g”: E’ tecnologia dannosa per la salute”‎

"Catanzaro è, purtroppo,una delle città nella quale sarà sperimentato il 5G (è una nuova tecnologia per l'utilizzo di Internet) per decisione autonoma del Comune di Catanzaro,senza che i cittadini ne siano stati preventivamente informati .Il 5G è ritenuto pericoloso per la salute,dalla comunità scientifica indipendente. Le reazioni dei cittadini catanzaresi che non intendono essere cavie di nessun esperimento si esprimerà venerdi 17 gennaio-ore 17,30- presso la sala concerti del Comune di Catanzaro,ove,presentato da Giuseppe Ranieri,componente del Comitato Catanzaro STOP 5G-relazionerà il Prof.Ing.Giancarlo Spadanuda-CTU della Magistratura per l'Elettrosmog.

In attesa del 5G Protest day Sabato 25 gennaio 2020 in tutto il mondo(New York-Central Park,Londra-Hyde Park,Amsterdam,Tokio,ecc...).

Qualora lo ritenesse opportuno, invitiamo il sindaco Sergio Abramo a presenziare a quest'incontro avendo così la possibilità di motivare le sue scelte e replicare direttamente alle nostre obiezioni senza continui rimandi agli spacci di agenzia". Lo scrive in una nota il Comitato "Catanzaro stop 5g".