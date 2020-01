Catanzaro, al Marca l’evento “Cina: impressioni di un viaggio”

La Cina è oggi al centro delle attenzioni della grande opinione pubblica mondiale. La tumultuosa crescita economica, l'espansione in grandi mercati di Asia, Africa e Europa ne fanno oggi una potenza planetaria al pari degli Stati Uniti. Un viaggio oggi in Cina consente dunque di toccare con mano tutto ciò e di valutare inoltre l'enorme patrimonio culturale conservato e fruibile a milioni di turisti che sempre più accorrono da ogni parte del mondo. È utile avviare, sulla base delle impressioni di viaggio di due giornalisti, un imprenditore e un operatore turistico un dibattito a più voci.

Lo faremo - si legge in un comunicato stampa del Marca - il 31 gennaio 2020 alle ore 17.30 al MARCA Museo delle Arti Catanzaro in un dibattito organizzato dalla Fondazione Rocco Guglielmo e I Viaggi di Zefiro, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e il Touring Club Italiano, al quale interverranno: Rocco Guglielmo - Direttore artistico MARCA, Felice Foresta - Console Touring Club Italiano Catanzaro, Filippo Veltri - Giornalista, Gianfranco Manfredi - Giornalista, Carlo Mileto - Imprenditore, Angelo Cavallaro - Consulente di viaggi.

Dettagli Creato Martedì, 14 Gennaio 2020 11:48