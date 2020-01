Catanzaro, la Uil Fpl: “Vicinanza e sostegno a Gratteri”‎

"Vicinanza e sostegno al Procuratore Nicola Gratteri e a tutte le Forze dell'Ordine per il lavoro che svolgono in un contesto difficile e profondamente segnato da intrecci e ambigue connivenze, nonostante la carenza di uomini e mezzi. Come UIL-FPL Catanzaro manifesteremo il 18 Gennaio a Catanzaro". Queste le dichiarazioni del Segretario Generale UIL-FPL Catanzaro Bruno Ruberto e di tutta la Segreteria Territoriale: Dr. Francesco Maltese, Dr.ssa Sarah Yacoubi e Antonio Scumaci.

ll Procuratore Nicola Gratteri – sostiene l'UIL-FPL Catanzaro – merita la solidarietà e il riconoscimento da parte di tutti i cittadini calabresi onesti. È nostro dovere contribuire anche con piccoli gesti, discostandoci ideologicamente da ogni fatalistica accettazione, anche passiva o remissiva, di questa patologica mentalità che quando non viene contrastata diventa complicità. Stringiamoci idealmente, e non solo, attorno a Gratteri per difendere l'autonomia della magistratura e la libertà dei cittadini perbene.

"Occorre – aggiunge il Segretario Generale della UIL FPL Catanzaro – che tutti i cittadini rompano il muro dell'indifferenza affinché le istituzioni, le forze dell'Ordine, i Magistrati, possano trarre piena legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Solo le fattive collaborazioni possono evitare le inutili commemorazioni".

Chi infetta la realtà o distorce i fatti precocemente, mira a propagandare una incauta delegittimazione delle istituzioni. In questo momento e in questo contesto è fondamentale non solo contrastare il tentativo di delegittimazione, ma dare un chiaro segnale di sostegno, perché la Magistratura da sola rischia di trovarsi di nuovo isolata in una battaglia che invece riguarda i cittadini calabresi e tutti i cittadini italiani.

Delegittimazione e isolamento sono il preludio della disfatta dello Stato e pertanto, come UIL-FPL Catanzaro saremo al fianco di Gratteri, della Magistratura, delle Forze dell'Ordine e di tutti coloro i quali vogliono una Calabria migliore. Per questo saremo alla manifestazione 'Tutti con Gratteri' che si svolgerà sabato 18 Gennaio a Catanzaro.