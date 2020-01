Lamezia Terme (Cz), Confintesa: “Dipendenti mensa scolastica non ricevono ‎pagamenti, Siarc provveda” ‎

"L'azienda Siarc che gestisce il servizio della mensa scolastica comunale continua a ritardare i pagamenti verso i dipendenti. Si tratta di una situazione che desta preoccupazione. L'azienda provveda al più presto". A dichiararlo è la segreteria territoriale del sindacato Confintesa.

"E' da giorni che raccogliamo i malumori del personale di Siarc – continua – i quali attendono da diverse settimane il pagamento del loro stipendio. Il Comune di Lamezia Terme ha versato due mensilità qualche giorno prima di Natale ma, evidentemente, l'azienda ha ritenuto di dover tenere solo per sé quanto incassato, circa 200 mila euro".

"Sembrerebbe che i dirigenti aziendali non riescano a fornire risposte chiare ai lavoratori – sottolineano dal Confintesa – e di certo non è né rassicurante né gratificante il fatto che chi lavora debba quasi elemosinare il pagamento della propria prestazione lavorativa. Se l'azienda ha delle difficoltà di qualsiasi natura è giusto che i dipendenti lo sappiano, così com'è giusto che eventuali difficoltà aziendali non debbono ricadere sempre e solo sulla pelle dei dipendenti".

"Attendiamo chiarimenti dalla Siarc – conclude – diversamente ci attiveremo per la tutela dei lavoratori nelle sedi preposte".