Jole Santelli incontra la candidata Carolina Caruso

La candidata alla Presidenza della Regione per il centrodestra, Jole Santelli, incontrerà Carolina Caruso e tutti i suoi sostenitori domani, martedì 14 gennaio alle ore 12, nella segreteria politica in via Marconi a Lamezia Terme. Un momento di confronto molto importante, fortemente voluto da Carolina Caruso, candidata nella lista Jole Santelli Presidente. Nel corso dell'incontro saranno sottoposte all'esame dell'aspirante governatore molteplici questioni. Una su tutte, che sta molto a cuore a Carolina Caruso, impegnata in politica da moltissimo tempo e pedagogista. Alla visita di Jole Santelli parteciperà, infatti, l'Ordine degli Psicologi guidato da Armodio Lombardo che, inizierà il giro di incontri con i candidati alla Presidenza della Regione Calabria, proprio dalla segreteria politica di Carolina Caruso. Esattamente martedì 14 in concomitanza con la visita di Jole Santelli.

Nell'incontro verranno presentate le seguenti proposte: progetto per le cure primarie "psicologi di base" e progetto Pronto soccorso psicologico.

Ma non è tutto. All'incontro con l'aspirante governatore del centrodestra prenderanno parte altre associazioni e realtà territoriali che, già in Carolina Caruso, hanno trovato un valido ed attento interlocutore. Oltre all'Ordine degli Psicologi sarà presente la Casa delle donne Fimmina Tv con il direttore Raffaella Rinaldis. La comunità femminile calabrese, rappresentata dalla Casa, esporrà una serie di priorità legate alle politiche di genere e alle esigenze di programmazione nel sociale e nei diritti paritari. Tra gli ospiti ci sarà, anche, Nunzia Coppodé, presidente regionale Fish che illustrerà le istanze delle persone con disabilità desiderose di una Calabria più accogliente e inclusiva. Infine sarà presente Giuseppe Lombardi, presidente della Federazione Rambaldi, protagonista della presentazione delle molteplice iniziative e degli eventi culturali promossi dalla Rambaldi Promotions.

Insomma un ricco e variegato parterre a dimostrazione che l'ascolto e il confronto con la cittadinanza è il modo migliore per arrivare alla gente e convincerla a puntare su quei professionisti che, come la Caruso, vivono la politica come un servizio da rendere al territorio.