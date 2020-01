Serrastretta (Cz), il consigliere comunale Iuliano passa al Gruppo Misto

"Dopo un'attenta ed approfondita riflessione ho deciso di lasciare il gruppo di appartenenza nel quale ero stato eletto per aderire in consiglio comunale al 'Gruppo Misto'. Tale decisione è data dal fatto che non intendo riconoscermi, né nel gruppo di opposizione, né nel gruppo di maggioranza. Valuterò, pertanto, volta per volta le iniziative politiche idonee ed atte al solo bene comune, decidendo sulle singole pratiche le determinazioni da assumere, nel solo ed esclusivo interesse della popolazione del comune dell'intero comune di Serrastretta". Lo dichiara, in una nota, Alex Iuliano, consigliere comunale di Serrastretta (Cz).

