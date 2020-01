Regionali: inaugurata segreteria politica di Carolina Caruso a Sellia Marina

Inaugurata la segreteria politica di Carolina Caruso, anche, a Sellia Marina. Un presidio elettorale, fortemente, voluto dalla candidata al Consiglio regionale nella lista Jole Santelli Presidente proprio per stringere, ulteriormente, il legame con il territorio. La collocazione della sede politica sulla statale 106 consente, infatti, di raccogliere le istanze di un territorio molto vasto e, particolarmente, dinamico dal punto di vista economico e sociale. La sede è stata inaugurata stamattina alla presenza di un cospicuo gruppo di sostenitori. Nel corso dei lavori Carolina Caruso ha ribadito le linee guida del suo programma incentrato su tematiche diverse, molte delle quali riferibili all'universo femminile. "Il nuovo Consiglio regionale - ha sottolineato Carolina Caruso nel corso del suo intervento - sarà chiamato ad affrontare sfide molto importanti. Per questo motivo è fondamentale conoscere, a fondo, le problematiche del nostro territorio in modo da essere - una volta eletti - anelli di una catena che lega le Istituzioni ai cittadini". La settimana, che si appresta ad iniziare, sarà ricca di nuovi appuntamenti per Carolina Caruso.

Dettagli Creato Domenica, 12 Gennaio 2020 18:58