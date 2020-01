Jole Santelli: "La mia Giunta Regionale sarà soprattutto politica"

"Una giunta tecnico-politica con prevalenza politica. Credo nella politica e penso che i bravi politici siano quelli che si circondano di tecnici bravi". Lo ha detto Jole Santelli, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Calabria parlando con i giornalisti a Catanzaro. Alla domanda circa la richiesta della Lega di avere l'assessorato all'Agricoltura Santelli ha detto che "e' un'aspirazione legittima della Lega ma al momento e' un'aspirazione. Non ho parlato con il mio partito, ne' con Salvini, ne' con Meloni di deleghe". Sul rischio ventilato dal segretario del Pd Nicola Zingaretti che in Calabria vengano nominati dalla Lega assessori provenienti da altre regioni, la candidata del centrodestra ha risposto che "in Calabria ci sono tante belle teste, capaci di mettersi al lavoro per questa regione con la volonta' di farlo. Alla Lega in questo caso - ha concluso sorridendo - risponderemo: prima i calabresi".

Dettagli Creato Sabato, 11 Gennaio 2020 20:02