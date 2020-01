Manifestazione a sostegno di Gratteri, costituito "Comitato spontaneo di prossimità"

Nasce un "Comitato spontaneo di prossimita'" a sostegno del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Prima iniziativa del Comitato, "frutto - e' detto in un comunicato - della sensibilita' della societa' civile", una manifestazione il 18 gennaio davanti al palazzo di giustizia di Catanzaro "per manifestare vicinanza al Procuratore Gratteri, al pool di magistrati che collaborano con lui ed a tutte le forze dell'ordine". Nella nota si sottolinea, inoltre, "l'immenso e coraggioso lavoro che Gratteri, i suoi magistrati e le forze dell'ordine stanno realizzando tra mille difficolta' per la Calabria. I cittadini si propongono quale scudo etico, civico di questi rappresentanti delle istituzioni nel loro impegno, a rischio della vita, per "liberare" la Calabria dal male peggiore che la soffoca, la stritola e la sottomette ogni giorno di piu'". L'iniziativa, si aggiunge, "e' priva di connotazioni ideologiche e politiche. Nessuno slogan, solo un senso di vicinanza e di prossimita'".

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 19:55