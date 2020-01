Call center, Mascaro: “No al trasferimento della sede lametina della Abramo Customer Care”

L'Amministrazione comunale di Lamezia Terme si schiera a sostegno dei lavoratori della Abramo C.C. contro la paventata notizia di trasferire gradualmente le attività sulla sede di Cassiodoro e di Settingiano.

Sarebbero, infatti, numerosi i lavoratori lametini che subirebbero disagi di ogni genere andando ad intaccarne la serenità lavorativa e personale.

"Come amministrazione e come primo cittadino – dichiara Paolo Mascaro – abbiamo immediatamente accolto l'invito formulato dalle associazioni sindacali per un confronto istituzionale, da tenersi presso il Palazzo di Città, con la Fondazione Terina, con il Presidente della Provincia di Catanzaro e con i candidati Governatori di tutti gli schieramenti, per trovare una soluzione alla decisione del trasferimento della sede operativa a Catanzaro.

"Crediamo come Amministrazione – continua Mascaro – che sia assolutamente necessario difendere la sede lametina, comprendendo che la centralità geografica di Lamezia Terme si presti bene ad ospitare lavoratori che provengono anche dalle zone limitrofe. Non possiamo accettare che la freddezza di logiche matematiche possa avere la priorità sul benessere di tanti dipendenti che giustamente difendono il proprio posto di lavoro. Necessario sempre ricordare che i lavoratori costituiscono intelligenze e vitalità umane da tutelare e stimolare, garantendo loro un posto di lavoro che possa essere agevole da raggiungere e confortevole nello svolgimento dell'attività".