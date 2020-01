Lupo avvelenato e appeso a cartello stradale nel Catanzarese, indagano i carabinieri

Un esemplare di lupo e' stato avvelenato e poi appeso ad un cartello stradale che segnala l'ingresso nel territorio di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Sull'episodio indagano i carabinieri forestale. "La bestia umana che ha commesso questo efferato crimine - afferma Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista, che ha reso noto l'episodio - crede di intimidire con questo messaggio macabro. Si sbaglia, rispondera' per animalicidio. Il 'Canis lupus' e' una specie rigorosamente protetta e ne e' proibita qualsiasi forma di cattura o uccisione. Chiediamo, pertanto, al Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di richiedere una relazione urgente di quanto accaduto alle forze dell'ordine e procedere alla costituzione di parte civile per reati commessi ai danni della fauna, bene indisponibile dello Stato. Siamo stanchi di dover condannare simili atti. I lupi fanno parte del patrimonio della biodiversita' dell'Italia".

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 17:59