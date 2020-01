Magorno e Covello: “Italia Viva sarà in piazza al fianco di Gratteri”

"La rinascita della Calabria non può non partire dall'affermazione della cultura della legalità, è questa, infatti, la stella polare che deve guidare ogni nostra azione quotidiana. Chi opera, ogni giorno, per scrivere un futuro migliore va sostenuto senza tentennamento alcuno. Siamo da sempre, continuiamo e continueremo a essere al fianco del Procuratore, Nicola Gratteri il cui lavoro ha portato frutti preziosi riaccendendo la fiammella della speranza e della fiducia nelle istituzioni nei cuori dei cittadini calabresi che non si sentono più soli. Italia Viva sarà in piazza a Catanzaro alla manifestazione di sostegno a Nicola Gratteri in programma il prossimo 18 gennaio". Così in una nota il Sen. Ernesto Magorno e l'On. Stefania Covello, parlamentari di Italia Viva.

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 17:38