A Catanzaro arriva la Meloni: “Dati su economia certificano politica sbagliata degli ultimi anni”

"Il rinvio del voto sulla vicenda di nave Gregoretti è scandaloso. Il fatto che la maggioranza lo abbia chiesto per non assumersi la responsabilita' di processare Matteo Salvini per avere fatto il ministro ma che lo voglia fare dopo il voto in Emilia Romagna e Calabria per evitare di fare una cosa vergognosa, la dice lunga sulla vigliaccheria di questo governo. Vogliono processare Salvini? Lo devono fare adesso". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine di una manifestazione elettorale a Catanzaro.

"I dati Istat sull'economia certificano la politica economica sbagliata degli ultimi anni, che purtroppo è sempre stata la stessa: tassa e spendi. Soldi spesi in deficit, ma - ha proseguito Meloni - per non costruire nulla che possa restare, per non investire ma semplicemente per essere spesi per marchette elettorali. Tasse che continuano ad aumentare, perche' si pensa che continuamente a spremere gli imprenditori si otterra' qualcosa e invece si ottiene semplicemente che le imprese continuano a chiudere. Voglio segnalare che l'unico modo per sconfiggere la poverta' e' creare lavoro, e che l'unico modo di creare lavoro e' mettere le chi assume in condizioni di farlo, e questo e' l'esatto contrario di quello che e' accaduto in questi anni. L'ultima manovra - ha rilevato la leader di Fratelli d'Italia - e' una dichiarazione di guerra verso chi lavora e produce, che portera' solo altre imprese a chiudere, altri disoccupati ai quali poi probabilmente pagheranno il reddito di cittadinanza che intanto pero' non sta funzionando e va soprattutto a gente che non lo merita, come dimostra la cronaca di ogni giorno, spacciatori, mafiosi e ogni genere di nefandezze. Io penso - ha concluso Meloni - che serve una ricetta economica completamente diversa: tagliare le tasse, tagliare la burocrazia, investire in infrastrutture e difesa del territorio e consentire cosi' che cresca il lavoro".