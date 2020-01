Catanzaro: interruzione idrica in via Luigi Rossi e via Indipendenza

Per un guasto improvviso registratosi sul tratto di condotta in via Daniele, é stata interrotta l'erogazione dell'acqua per le utenze comprese fra via Luigi Rossi e via Indipendenza. Lo rende noto l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili, evidenziando che l'intervento di ripristino é stato subito avviato e che la graduale normalizzazione del servizio é prevista nell'arco di oggi pomeriggio.

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 08:54