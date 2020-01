Regionali, Santelli: “Emergenza rifiuti prima questione da affrontare”

"Ci presentiamo con una classe dirigente compatta, e mi auguro che avremo la risposta che meritiamo". Con queste parole la candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, Jole Santelli, ha presentato oggi, a Catanzaro, i candidati della lista della Casa delle Liberta' nella circoscrizione centrale. Insieme al coordinatore della lista, il capogruppo di Forza Italia alla Regione, Claudio Parente, Santelli ha fatto il punto di queste prime settimane di campagna elettorale. "Sto trovando un entusiasmo che non mi aspettavo, e' segno - ha aggiunto la candidata alla presidenza della Regione - che ci sono ancora persone che ci credono e chiedono un futuro. I calabresi hanno dato alla politica piu' di quanto la politica abbia dato ai calabresi, adesso quindi siamo noi a essere chiamati alla prova, ed e' nostro dovere cercare di dare un futuro migliore a questa terra".

Secondo la Santelli, "in termini di tempo, si dovranno affrontare il bilancio di previsione e il problema gravissimo dei rifiuti, perche' sappiamo che l'emergenza puo' scoppiare nelle prossime settimane. In termini piu' generali, si dovra' porre rimedio a una rottura terribile che si e' creata tra politica e amministrazione, politica, amministrazione e calabresi. E' una rottura - ha rilevato la candidata presidente per il centrodestra - molto piu' complicata da sanare. La fiducia delle persone nella politica e' sempre minore come tempo, quindi c'e' urgenza di dare risposte".

La Santelli ha poi aggiunto: "La Casa delle liberta' e' una lista 'gemella' di Forza Italia, non a caso e' stata voluta e coordinata dal capogruppo di Forza Italia alla Regione, Parente. E' una sigla storica per noi, dalla Cdl ci aspettiamo un grosso contributo".

E' stato lo stesso Parente a illustrare la genesi e gli obiettivi della lista della Casa delle Liberta': "Noi avevamo preparato le liste 'Officine del Sud', era gia' tutto pronto, poi alla fine dovendo includere alcuni candidati che facevano parte di altri partiti non direttamente collegabili al centrodestra abbiamo fatto questo mix di esperienza e professionalita' per fare una lista ancora piu' forte e piu' competitiva. Stiamo in generale lanciando in Calabria - ha evidenziato il capogruppo di Forza Italia alla Regione - l'idea di 'Altra Italia' del presidente Berlusconi, il progetto fondato su liste civiche collegate a Forza Italia ma formate da professionisti, imprenditori che vogliono misurarsi in politica ma non vogliono essere vincolati a un partito., Ritengo - ha concluso Parente - che daremo una bella soddisfazione al presidente Berlusconi". (AGI)