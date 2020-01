Regionali, Santelli: “Nella mia coalizione non ci sono transfughi”

Nella coalizione di centrodestra "non ci sono transfughi". A dirlo e' stata Jole Santelli, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine della presentazione dei candidati della Casa delle Liberta'. Rispondendo ai giornalisti che le hanno chiesto di commentare la critica del suo avversario, Pippo Callipo, e del centrosinistra, di aver accolto nelle sue liste molti "transfughi", Santelli ha risposto: "Io ho persone che per strada hanno abbandonato un'esperienza in cui avevano creduto e in cui non credevano piu', sono andati via molto prima e - ha concluso la candidata alla presidenza della Regione - hanno fatto un percorso politico nel centrodestra". (AGI)

Dettagli Creato Giovedì, 09 Gennaio 2020 18:38