Cittadinanzattiva: “In piazza per sostenere l’azione di Gratteri e delle forze dell’ordine”

«Piena solidarietà, vicinanza e sostegno al PM Nicola Gratteri e alle Forze dell'Ordine per il lavoro che stanno facendo e che hanno fatto in questi anni. Manifesteremo la nostra vicinanza il 18 gennaio a Catanzaro». Queste le dichiarazioni di Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, e di Felice Lentidoro, segretario calabrese della organizzazione.

«Gli arresti di questi giorni sono il risultato infatti di un lungo lavoro condotto dalla Procura di Catanzaro. Quello che lascia perplessi sono gli immediati e ripetuti tentativi di delegittimazione nei confronti del PM e della Magistratura in un contesto come quello calabrese, in cui gli scioglimenti di Aziende Sanitarie, commissariamenti di enti locali, casi di collusione tra politica e ndrangheta e mondo economico sono purtroppo oramai all'ordine del giorno. Chi attacca in questo momento per delegittimare o non è mai stato in Calabria, e quindi non conosce la situazione, o ha altri tipi di interesse. In questo momento e in questo contesto è fondamentale non solo contrastare il tentativo di delegittimazione ma dare un chiaro segnale di sostegno da parte di società civile, mondo economico e politica, perché la Magistratura da sola rischia di trovarsi di nuovo isolata in una battaglia che invece riguarda i cittadini calabresi e tutti i cittadini italiani. Delegittimazione, isolamento e successiva "eliminazione", se non fisica, politica e professionale, sono scene di un film che abbiamo purtroppo già visto in passato e che non si può permettere che si ripetano in silenzio. La cappa che in questi anni ha coperto la regione Calabria va eliminata con il sostegno di tutti. Come Cittadinanzattiva siamo al fianco di Gratteri, della Magistratura, delle Forze dell'Ordine e di tutti coloro i quali vogliono fare in modo che la Calabria esca da una situazione di minorità a cui non possono rassegnarci i cittadini calabresi così come quelli del nostro Paese. Non possiamo permettere che esistano cittadini di serie B e che le istituzioni che si battono in questi territorio in modo che la criminalità venga fermata restino da soli. Per questo saremo alla manifestazione "Tutti con Gratteri" che si svolgerà sabato 18 gennaio a Catanzaro».