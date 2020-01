Rifiuti, Campolongo (Fit Cisl): “Gravi irregolarità all'interno della società M.E.A. Ecologia Ambiente Srl”

"La Fit Cisl denuncia le gravi irregolarità nell'organizzazione del lavoro all'interno della società M.E.A. Ecologia Ambiente Srl che svolge il servizio di raccolta, trasporto rifiuti e differenziata nei comuni di Guardavalle, Montepaone/Gasperina, Stefanaconi, Petrizzi, Torremmaggiore. Nonostante le numerose richieste d'incontro avanzate dalla Fit Cisl all'interno della M.E.A. Ecologia Ambiente Srl permangono ad oggi problemi legati alla non applicazione del contratto e al mancato rispetto del Dlgs81/08 integrato con il Dlgs 106/09 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'azienda non ha inteso accogliere le nostre sollecitazioni e ha proseguito la sua attività in modo unilaterale dimostrando totale disinteresse alle rivendicazioni legittime dei propri lavoratori. La Fit Cisl esprime tutto il suo disappunto sull'affidamento di appalti pubblici ad un'azienda che non rispetta né le leggi né il CCNL di categoria. Una situazione di grave irregolarità che in un settore delicato come quello dell'igiene ambientale non può esistere, in quanto l'azienda offre un servizio pubblico ed essenziale alla comunità.

"La Fit Cisl non è disposta a tollerare oltre questa situazione pertanto è stato proclamato uno stato di agitazione dei lavoratori e richiesto all'Ispettorato Territoriale del lavoro un incontro urgente tra le parti. La Fit Cisl rivendica il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori della M.E.A. Ecologia Ambiente Srl. La Fit Cisl è pronta a chiedere un incontro urgente anche a S.E Prefetto di Catanzaro. Infine, se la situazione non dovesse sbloccarsi la Fit Cisl attiverà una serie di azioni eclatanti tese a tutelare i diritti dei propri iscritti e nello specifico il diritto all'applicazione del CCNL di categoria, il rispetto del Dlgs81/08 integrato con il Dlgs 106/0 9. Non è pensabile che sia calpesti la dignità di padri di famiglia che quotidianamente con dignità e serietà svolgono il lavoro più umile e nello stesso tempo più indispensabile per l'intera comunità". E' quanto si legge in una nota del segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Campolongo.