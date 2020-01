Lamezia Terme (Cz), partito il tour di Zingaretti a sostegno di Callipo

E' iniziato il tour del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in Calabria. Zingaretti, sceso nella regione per una serie di iniziative a sostegno del candidato governatore Pippo Callipo, ha visitato il Centro di neurogenetica regionale diretto dalla scienziata Amalia Bruni, e la comunita' di assistenza Progetto Sud a Lamezia Terme (Catanzaro). A seguire il leader democrat terra' una conferenza stampa con Callipo e i candidati al Consiglio regionale per il Pd, quindi in serata partecipera' a un'iniziativa politica a Cosenza per concludere in serata con una cena di autofinanziamento elettorale nel Catanzarese. (AGI)

