Catanzaro, scuola: dibattito M5S su modifiche riforma Renzi

"Sono passati quasi 2 anni dall'inizio della legislatura in parlamento. In questo periodo si sono succeduti due governi e tre ministri dell'Istruzione. Discuteremo di che cosa sopravvive della legge 107, di che cosa e' stato modificato e degli interventi prioritari in proposito". Lo afferma la senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, che per oggi pomeriggio alle 17,30, nel salotto culturale Antonino Greco, ha promosso un incontro pubblico per parlare della necessita' di superare la riforma dell'istruzione voluta dal governo Renzi, nota come "Buona scuola".

Al confronto parteciperanno anche il senatore pentastellato Giuseppe Fabio Auddino, della commissione Lavoro, e Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per l'alleanza civica del Movimento 5 Stelle. "Questo e tanto altro - conclude la Granato - nell'ottica di quella rendicontazione sociale che noi del Movimento 5 Stelle riteniamo fondamentale per avvicinare i cittadini alla politica, sara' oggetto dell'appuntamento di oggi, che mette al centro l'esigenza di una formazione scolastica adeguata e profonda per costruire un futuro migliore: di conoscenza, consapevolezza, libera' individuale e innovazione".