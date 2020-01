Ninna e Matti domani all'UOC di Ematoncologia Pediatrica dell'A.O. "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro

Realizzare i sogni dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità: questo l'obiettivo del progetto "We will make your dream come true" realizzato dal Lions Club Catanzaro Host, dal Rotary Club Catanzaro e dall'associazione Acsa & Ste Onlus.

L'iniziativa regalerà nuove emozioni già all'inizio del nuovo anno. Domani, 2 gennaio, infatti, Ninna e Matti, famosi youtuber molto amati tra i giovani, alle ore 13.15 visiteranno l'Unità Operativa Complessa di Ematoncologia Pediatrica dell'A.O. "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, diretta da Maria Concetta Galati, per realizzare il desiderio espresso da una giovane paziente seguita nel reparto.

Le giovani star, appena contattate, hanno risposto con entusiasmo all'invito dei responsabili del progetto e domani giungeranno nel capoluogo per regalare un sorriso speciale.