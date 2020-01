Scomparsa Enzo Nicoletti: il cordoglio del gruppo Catanzaro con Abramo

"Con profondo dolore e sgomento ho appreso la notizia della scomparsa dell'ing.Vincenzo Nicoletti e del figlio Giuseppe a causa di un incidente mortale in Sicilia. Una tragica fatalità che ha spezzato la loro vita, lasciando un enorme vuoto nel cuore di un'intera comunità". Lo ha affermato il consigliere comunale Filippo Mancuso a nome di tutto il gruppo Catanzaro con Abramo. "L'ing. Nicoletti - continua - era persona riconosciuta e stimata per le sue grandi qualità umane e professionali che ha saputo mettere a servizio della città nel ricoprire il ruolo di consigliere comunale. A lui mi legava un rapporto di sincera amicizia e, in questo momento difficile, voglio esprimere le più sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia".

Dettagli Creato Mercoledì, 01 Gennaio 2020 10:21